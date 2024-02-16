Рекордное число спортсменов на первенстве Азербайджана по гребле

Согласно календарному плану, утвержденному Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана первенство Азербайджана по этому виду спорта пройдет 23-24 февраля.

Турнир состоится в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире. В соревнованиях примут участие более 100 гребцов 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения из Баку и Мингячевира. Это рекордное число спортсменов за последние годы, сообщили в федерации.

Победителей наградят дипломами и медалями. Отличившихся спортсменов привлекут в сборную, которая в мае примет участие в международной регате «Кубок Президента-2024», посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что одним из главных приоритетов Федерацией гребли и каноэ Азербайджана является повышение популярности этого вида спорта среди подростков и молодежи, обеспечение его массовости, а тем самым формирование в будущем сильной сборной. С этой целью в течение года планируется проведение нескольких республиканских и международных соревнований среди подростков и молодежи.