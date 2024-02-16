Новая версия «смерти» Навального

Как сообщает «Агентство», в колонии утверждают, что Навальный умер из-за «синдрома внезапной смерти», но при таком диагнозе политик не мог сначала почувствовать себя плохо, а потом потерять сознание, как было озвучено в версии УФСИН ЯНАО, обнародованной накануне. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления в 2020 году, пояснил, что при синдроме внезапной смерти человек теряет сознание мгновенно. Врат также предположил, что речь идет о внезапной сердечной смерти, поскольку диагноз «синдром внезапной смерти» ставят младенцам.

Накануне в заявлении ФСИН говорилось, что Навальному «стало плохо после прогулки, и он почти сразу потерял сознание». Но при диагнозе, озвученном в колонии, оппозиционер просто не успел бы почувствовать себя плохо, а сразу потерял был сознание.

Полупан также добавил: упомянутый выше диагноз, как правило, ставят, если вскрытие не показало других причин смерти. По словам врача, «это самый удобный диагноз, так как под него можно списать все, что угодно». Для людей, не имеющих наследственной предрасположенности и у которых ранее не было краткосрочных остановок сердца, это крайне редкий диагноз, подчеркнул медик.

Диагноз «синдром внезапной смерти» был озвучен матери Навального в колонии, куда она приехала забирать тело сына. При этом тела оппозиционера там уже не было: в колонии сообщили, что оно находится в морге Салехарда. Однако и в морге его не оказалось. В Следственном комитете РФ заявили матери политика, «что причины смерти еще не установлены», поэтому «тело пока не могут передать семье».