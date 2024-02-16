Чехия нашла для Украины почти миллион боеприпасов

Чехия нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть переправлены в Украину для пополнения арсеналов украинской армии, однако ей необходима финансовая помощь партнеров для их закупки и транспортировки. Как сообщает «Украинская правда», об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел.

На панельной дискуссии о поставках боеприпасов в Украину Павел отметил, что в условиях дефицита снарядов партнеры Киева должны быть «инновативными» и «искать военное оборудование повсюду» в мире.

По словам чешского президента, представителям страны удалось найти за рубежом около полумиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм, которые могут быть переправлены в Украину уже через несколько недель, если найдется финансирование.

Речь идет о больших объемах поставок, сопоставимых с не выполненным пока обещанием Евросоюза поставить Киеву 1 миллион снарядов в течение года.

По словам Павела, Чехия рассчитывает на финансирование закупки со стороны США, Германии, Швеции и других партнеров.

В каких странах представители Чехии нашли снаряды, не уточняется. Ранее издание Politico писало, что переговоры велись, в частности, в Южной Корее, Турции и ЮАР.

Говоря о ситуации на фронте в Украине, Павел назвал ее «нехорошей», имея в виду инициативу в руках России. Он отметил, что российское командование «научилось на ошибках», сменило тактику, которая стала более успешной, также Россия развернула работу военной промышленности и располагает значительными людскими ресурсами.