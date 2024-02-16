Прогноз главы Минобороны Германии: Многолетний конфликт с Россией

Запад должен готовиться к многолетнему конфликту с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, общая структура европейской безопасности разрушилась из-за «желания Кремля восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе». «Теперь, к сожалению, нам придется жить с разделительными линиями в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия — с другой», — приводит слова Писториуса издание Welt am Sonntag.

Писториус также призвал западные страны к расширению сотрудничества, например, с африканскими партнерами, даже в случае их «несоответствия стандартам». «Более тесное сотрудничество означает, что мы слезаем с нашей высокой лошади. Вот что я имею в виду, говоря о выходе из зоны комфорта», — сказал он.

В противном случае свое влияние там расширит Россия, подчеркнул он.

Глава Минобороны Германии назвал слишком низким в долгосрочной перспективе целевой показатель НАТО в 2% военных расходов. «Конечно, нам нужно больше», — сказал он. На вопрос, являются ли 4% более реалистичным показателем, Писториус ответил: «Я юрист, и все знают, что юристы не любят цифры».