В Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation по стратегическим коммуникациям, политике и пропаганде Эйлин О'Коннор.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, передав поздравления по случаю проведения СОР29 в Азербайджане, Эйлин О'Коннор отметила, что The Rockefeller Foundation осуществляет активную деятельность в мире в области изменения климата и финансирования его предотвращения, взаимодействует в этом направлении с рядом государств, частным сектором и гражданским обществом. Она подчеркнула, что в этом контексте фонд готов к сотрудничеству с Азербайджаном.

Поблагодарив за поздравления, глава государства сказал, что является сторонником инклюзивности в связи с СОР29, сообщил, что Азербайджан тесно взаимодействует с международной общественностью в этом направлении.

Подчеркнув, что Азербайджан готов к сотрудничеству с The Rockefeller Foundation, президент Ильхам Алиев пригласил делегацию фонда посетить Азербайджан с визитом.