Плодотворные встречи Алиева в Мюнхене фото
В Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation по стратегическим коммуникациям, политике и пропаганде Эйлин О'Коннор.
Согласно сообщению официального сайта главы государства, передав поздравления по случаю проведения СОР29 в Азербайджане, Эйлин О'Коннор отметила, что The Rockefeller Foundation осуществляет активную деятельность в мире в области изменения климата и финансирования его предотвращения, взаимодействует в этом направлении с рядом государств, частным сектором и гражданским обществом. Она подчеркнула, что в этом контексте фонд готов к сотрудничеству с Азербайджаном.
Поблагодарив за поздравления, глава государства сказал, что является сторонником инклюзивности в связи с СОР29, сообщил, что Азербайджан тесно взаимодействует с международной общественностью в этом направлении.
Подчеркнув, что Азербайджан готов к сотрудничеству с The Rockefeller Foundation, президент Ильхам Алиев пригласил делегацию фонда посетить Азербайджан с визитом.
В Мюнхене также на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча президента Ильхама Алиева с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером.
Поздравив Азербайджан с проведением СОР29, министр сообщил, что по поручению президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна команда СОР ОАЭ в настоящее время тесно взаимодействует с делегацией Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что СОР29 станет одной из самых успешных сессий в истории СОР.
Президент Алиев подчеркнул большое значение поддержки, оказываемой ОАЭ Азербайджану в рамках СОР, и проводимого обмена опытом. Глава государства сказал, что механизм Тройки, созданный между ОАЭ, Азербайджаном и Бразилией в рамках СОР, является очень успешным.
На встрече, в частности, говорилось о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ в различных сферах, в том числе в области возобновляемой энергии. С удовлетворением были отмечены успешная деятельность компании Masdar в Азербайджане и инвестиции, вложенные ею в ненефтяную промышленность Азербайджана, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в этой сфере.