«Хорошая новость» от Орбана для Швеции

Парламент Венгрии готовится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в начале весенней сессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова передает Hirado.hu.

«Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента», — сказал премьер.

Первое заседание весенней сессии венгерского парламента назначено на 26 февраля.

Орбан также заявил о «хорошей новости», которая заключается в том, что разногласия Будапешта и Стокгольма близятся к завершению.

Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года.