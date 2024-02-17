«Хорошая новость» от Орбана для Швеции
Парламент Венгрии готовится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в начале весенней сессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова передает Hirado.hu.
«Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента», — сказал премьер.
Первое заседание весенней сессии венгерского парламента назначено на 26 февраля.
Орбан также заявил о «хорошей новости», которая заключается в том, что разногласия Будапешта и Стокгольма близятся к завершению.
Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года.