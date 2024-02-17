Кандидат в президенты России назвал смерть Навального «трагедией»

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал смерть оппозиционера Алексея Навального «трагедией».

«Коммерсант» передает, что Даванков заявил, что хочет, чтобы смерть Алексея Навального ни для кого не становилась поводом для спекуляций и злорадства.

«Можно придерживаться любых политических взглядов, но когда в России в тюрьмах умирают молодые и сильные люди — это трагедия. Трагедия для близких и родных. Для всех, кому Навальный был близок и дорог», — заявил вице-спикер Госдумы.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому АО сообщило о смерти Алексея Навального в колонии. Сегодня мать оппозиционера получила уведомление о его смерти, однако тело ей не выдали.