Леонид Швец, автор haqqin.az 17 февраля 2024, 23:03

Мюнхенская конференция по безопасности не предполагает подписания каких-либо соглашений или выхода на определенные договоренности. В первую очередь это форум, на котором лидеры стран и эксперты обмениваются мнениями, сверяют точки зрения. Однако ситуация в сфере европейской и, шире, глобальной безопасности именно в этот момент сложилась такая, что мюнхенские встречи выглядели как продолжение состоявшегося двумя днями раньше форума по оборонной помощи Украине «Рамштайн». В первую очередь лидеры обеспокоены резко уменьшившимися возможностями США поддерживать ВСУ новыми поставками оружия и боеприпасов из-за обострившегося выяснения отношений между республиканцами и демократами перед президентскими выборами.

Владимир Зеленский, ставший центральной фигурой внимания на конференции, встретился и с вице-президентом США Камалой Харрис, и с группой сенаторов, и передал привет конгрессменам, отправившимся на каникулы, не приняв решение о пакете помощи: «Диктаторы на каникулы не уходят». А в своей речи на конференции сказал просто: «Пожалуйста, не спрашивайте Украину, когда закончится война. Спрашивайте у себя, почему Путин до сих пор способен ее продолжать». После встречи с Харрис на прямой вопрос на брифинге президент Украины ответил, что не считает позицию США, задерживающих пакет помощи, «предательской». «Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодня альтернативы, потому что рассчитываем на США как нашего стратегического партнера, и что они останутся стратегическим партнером… Считаю ли я, что здесь предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Мы видим вызовы – электоральные, политические – но я не хочу их комментировать, это внутренние процессы Соединенных Штатов. Но я рассчитываю, что все же союзническая позиция останется».

Украинский президент не может себе позволить быть недипломатичным: нельзя, поддавшись эмоциям момента, испортить отношения с Трампом, из-за позиции которого тормозится решение о помощи Украине. Если на грядущих выборах он вернется в Белый дом, нравится – не нравится, с ним придется работать. Европейцы, между тем, утроили усилия по поиску выхода. Создаются новые оборонные предприятия, наращивают мощности старые. В недавнем интервью изданию Augsburger Allgemeine европейский комиссар по финансовым вопросам Йоханнес Хан заявил, что с 2025 года Европейский Союз сможет каждый год производить до двух миллионов артиллерийских боеприпасов для Украины. Но до 2025 года надо как-то продержаться, и президент Чехии Петер Павел в Мюнхене заявил, что его стране удалось найти на рынке других стран полмиллиона снарядов натовского калибра 155 мм и еще 300 тысяч советского калибра 122 мм, теперь главный вопрос – обеспечить финансирование и дальнейшую поставку снарядов в Украину. Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, «800 тысяч выстрелов – это 160 дней при среднесуточном настреле 5 тысяч». Полгода можно достаточно уверенно держаться, пока производство в Европе наберет серьезные обороты.