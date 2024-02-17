Нетаньяху непреклонен

Израиль продолжит военные действия в секторе Газа до достижения всех обозначенных целей войны. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Израиль продолжит сражаться в секторе Газа, пока не достигнет всех целей войны. Наше военное давление работает, мы достигли таких районов [в секторе Газа], какие невозможно было представить. Израиль будет сражаться до полной победы, это включает и действия в Рафахе после эвакуации мирного населения. Те, кто отговаривает нас от проведения операции в Рафахе, склоняют к тому, чтобы проиграть войну», - цитирует ТАСС главу израильского правительства.

«Любое соглашение [об урегулировании конфликта] с палестинцами возможно только через прямые переговоры между сторонами без предварительных условий», - сказал он.

Нетаньяху также назвал требования ХАМАС в отношении освобождения заложников «иллюзорными», и «мы на них не согласимся. После того как движение откажется от них, мы сможем двигаться вперед».