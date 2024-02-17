Байден позвонил Зеленскому

В коммюнике Белого дома упоминается отступление украинской армии из Авдеевки и говорится, что президент «подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины в канун двухлетней годовщины жестокого вторжения России».

Байден также выразил надежду, что Конгресс утвердит соответствующее финансирование, несмотря на сопротивление многочисленных сторонников Дональда Трампа в Республиканской партии.

По словам Владимира Зеленского, он обсудил с президентом США «текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США.

Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения».