Премьер Норвегии: «У нас есть сосед, который напал на другого соседа»

Норвегия «рассчитывает потратить на оборону 2% ВВП и принять необходимые решения до июльского саммита НАТО, который должен пройти в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Reuters.

Стёре добавил, что Норвегия готовит новый долгосрочный план по укреплению обороноспособности страны, который будет основан на заключениях экспертов и консенсусе всех политических партий страны.

В прошлом году Осло впервые поставил цель поднять расходы на оборону, как минимум, до 2% ВВП к 2026 году, чтобы они были в соответствии с общей договоренностью стран НАТО, достигнутой в 2014 году.

Расходы Норвегии на оборону значительно сократились после окончания холодной войны, однако вторжение России в Украину показало необходимость иметь более сильную армию.

«Мы в Норвегии не видим прямой военной угрозы, направленной против нас, но, поскольку у нас есть сосед, который напал на другого соседа, чья страна превратилась в авторитарное военизированное государство, то это заставило нас осознать угрозу, — добавил премьер-министр Норвегии, — вот почему мы и должны усилить нашу собственную оборону».