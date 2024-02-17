По Израилю прошлась волна протестов видео
Во многих городах Израиля вечером 17 февраля прошли митинги и акции протеста.
По данным NEWSru.co.il, самые массовые выступления были в Тель-Авиве. Участники акций выражали свое возмущение решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху не отправлять израильскую делегацию на переговоры в Каир. Они требовали от правительства продолжить переговоры об освобождении заложников.
Тысячи протестующих требовали проведения досрочных выборов. Демонстранты зажигали факелы, запускали фейерверки в воздух. Полиция потребовала разойтись. Разгон демонстрантов сопровождался столкновениями.
В Кейсарии пикет проводился возле дома семьи Нетаньяху, в нем приняли участие около тысячи человек.
В Иерусалиме к дому президента Израиля пришли сотни людей. Они требовали от президента объявить о проведении досрочных выборов.
Акция протеста также проходила в Беэр-Шеве.