Далее стало известно, что в суд не явились потерпевшие - блогер Ульвия Мурадова (Аловлу) и исполнительный директор Ясамальского районного суда Орхан Абдуллаев. Адвокат Эльчин Садыгов подал ходатайство о вынесении решения о принудительной доставке потерпевших в суд.

Как сообщает haqqin.az , на процессе под председательством судьи Али Мамедова Бахтияр Гаджиев подал ходатайство и попросил провести каллиграфическую экспертизу, заявив, что показания и подписи ряда лиц в материалах уголовного дела были подделаны. Он добавил, что подписи лиц, указанных в рабочих материалах, не совпадают в различных протоколах.

Судья Али Мамедов довел до сведения участников судебного разбирательства, что потерпевшим будет повторно направлено судебное уведомление, и, в случае, если они не явятся на дальнейшие заседания, может быть рассмотрен вопрос о принудительной доставке.

Представитель потерпевшей Ульвии Аловлу Севда Магеррамова попросила закрыть журналистам вход на судебные процессы во время дачи показаний ее подзащитной. Она мотивировала ходатайство тем, что не желает доводить до прессы моменты, касающиеся личной жизни потерпевшей.

Это вывело из себя Бахтияра Гаджиева. Он заявил, что Аловлу предала огласке многие моменты, связанные с его личной жизнью, участвовала в клеветнической кампании против него, делала неуважительные заявления в адрес его умершего родственника: «Ульвия Аловлу – не потерпевшая, а вредитель. Если она не боится, что ее ложь раскроется, пусть явится в суд. Я постараюсь быть сдержанным с ней».

Суд не удовлетворил ходатайство Магеррамовой.

Далее Бахтияр Гаджиев дал показания. Подсудимый заявил, что инцидент между ним и потерпевшей Аловлу в Ясамальском районном суде был использован для того, чтобы наказать его. Гаджиев вновь подчеркнул, что не виноват в этом инциденте.

Подсудимый утверждал, что одной из основных причин его ареста стало выдвинутое им требование введения санкций против чиновников, грубо нарушающих права человека в Азербайджане. Он также отметил, что выдвинутые против него обвинения в контрабанде, незаконном предпринимательстве, отмывании денег необоснованны.

По словам Гаджиева, до этих обвинений от имени Аловлу были разосланы письма в различные государственные учреждения о том, что он якобы готовит государственный переворот, получает для этой цели деньги из-за границы. А через некоторое время следствие получило с неизвестного почтового адреса письмо такого же содержания.

Судебный процесс продолжится 1 марта.