В Крыму умер замкомандующего 18-й армией России
В госпитале Севастополя скончался заместитель командующего 18-й армией РФ Магомедали Магомеджанов, сообщают российские СМИ.
Согласно открытым данным, Магомеджанов с 2008 по 2010 год был командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота.
Обстоятельства смерти военного не называются. При этом в соцсетях утверждается, что Магомеджанов скончался от тяжелого ранения и потери крови – возможно, полученного в результате подрыва российского автомобиля в Крынках Херсонской области Украины.