Орбан призывает к переменам

В руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку политика Брюсселя не отвечает интересам европейцев. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает газета Magyar Hírlap.

«Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и волей европейцев. Поэтому там необходимы перемены», — отметил Орбан.

Он напомнил, что Венгрия готовится к председательству в ЕС. «Make Europe great again! (Сделаем Европу снова великой)», — сказал премьер, сделав отсылку к лозунгу предвыборной кампании 2016 года экс-президента США Дональда Трампа Make America Great Again.

Орбан выразил надежду, что в этом году Трамп снова займет президентское кресло в США. По словам венгерского лидера, в случае возвращения в Белый дом Трамп сможет установить мир в Восточной Европе.