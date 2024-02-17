Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла ОАЭ

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу, готовящаяся в Стамбуле к первым в своей истории отборочным матчам чемпионата мира, провела товарищеский матч против сборной ОАЭ.

Наша команда победила со счетом 72:57. Самым результативным в сборной Азербайджана был капитан Амиль Гамзаев, набравший 14 очков и сделавший 4 подбора.

Сборы в Стамбуле продлятся до 21 февраля.

Напомним, под руководством главного тренера Тахира Бахшиева тренируются 16 баскетболистов: Амиль Гамзаев, Орхан Айдын, Заур Пашаев, Эндар Поладханлы, Назар Гулиев, Акпер Мамедов, Кямран Мамедов, Улаш Тургут, Джабраил Акперов, Эльшад Ширзадов, Ширзад Ширзадов, Фикрет Алекперов, Рашид Аббасов, Саид Исмайлов, Садеттин Донат и Эрджан Донат. Еще двое – Зек Ледей и Донта Хол – присоединятся к сборной в Швейцарии, где 22 февраля наша команда проведет стартовый отборочный матч в группе «А».

25 февраля сборная Азербайджана примет в Баку Косово. Также в нашей группе выступит сборная Ирландии.

На предварительной отборочной стадии 10 команд поделены на три группы. Победители групп гарантированно выйдут в следующий отборочный раунд. Также дальше пройдет лучшая из трех команд, занявших 2-е места.