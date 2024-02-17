Громкое заявление Шольца: Мира на условиях Путина не будет

«(Президент РФ Владимир) Путин должен понять, что диктуемого Москвой мира не будет, потому что мы этого не допустим. Мы сплочены как никогда», – сказал Шольц.

Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину до полного освобождения и вывода российских войск, заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет «Крым.Реалии».

Канцлер Германии назвал российско-украинскую войну и разрушение мирного порядка в Европе «наибольшим испытанием Устава ООН с 1945 года, что заставляет сделать два вывода».

Первый вывод, по словам Шольца, «это то, что угроза для европейских стран со стороны России реальна». Второй вывод о необходимости существенного укрепления европейской безопасности, что требует значительных инвестиций.

По его словам, «европейским странам удалось сплотиться в поддержке Украины и добиться своей цели по укреплению оборонных возможностей Европы». Он напомнил о принятии ЕС фонда помощи Украине в размере 50 млрд евро и решении правительств ряда стран-членов существенно увеличить расходы на оборону, в частности Германия в этом году направит на эти нужды более 2,5% своего ВВП.

По словам Шольца, «…за два года Украина освободила более половины территорий, оккупированной Россией в начале вторжения, и лишила РФ контроля над Черным морем». «Это все благодаря прежде всего украинским Вооруженным силам. Я очень уважаю их мужество... Поддержка всеми нами сыграла свою роль, и сейчас это должно быть для нас стимулом не успокаиваться, а решительно идти дальше по этому пути», – сказал Шольц, добавив, что «Германия остается так же решительной в поддержке Украины».