Громкое заявление Шольца: Мира на условиях Путина не будет
Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину до полного освобождения и вывода российских войск, заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет «Крым.Реалии».
«(Президент РФ Владимир) Путин должен понять, что диктуемого Москвой мира не будет, потому что мы этого не допустим. Мы сплочены как никогда», – сказал Шольц.
Канцлер Германии назвал российско-украинскую войну и разрушение мирного порядка в Европе «наибольшим испытанием Устава ООН с 1945 года, что заставляет сделать два вывода».
Первый вывод, по словам Шольца, «это то, что угроза для европейских стран со стороны России реальна». Второй вывод о необходимости существенного укрепления европейской безопасности, что требует значительных инвестиций.
По его словам, «европейским странам удалось сплотиться в поддержке Украины и добиться своей цели по укреплению оборонных возможностей Европы». Он напомнил о принятии ЕС фонда помощи Украине в размере 50 млрд евро и решении правительств ряда стран-членов существенно увеличить расходы на оборону, в частности Германия в этом году направит на эти нужды более 2,5% своего ВВП.
По словам Шольца, «…за два года Украина освободила более половины территорий, оккупированной Россией в начале вторжения, и лишила РФ контроля над Черным морем». «Это все благодаря прежде всего украинским Вооруженным силам. Я очень уважаю их мужество... Поддержка всеми нами сыграла свою роль, и сейчас это должно быть для нас стимулом не успокаиваться, а решительно идти дальше по этому пути», – сказал Шольц, добавив, что «Германия остается так же решительной в поддержке Украины».