Россия применила в Украине новейшую ракету X-69

Россия применила в Украине новейшую ракету - Х-69. Об этом пишет военный ресурс WarZone со ссылкой на украинских и зарубежных военных блогеров.

Сообщается, что ракета была сбита во время массированного удара 7 февраля. В тот же день РФ ударила по Украине и новой ракетой «Циркон».

Х-69 запускается с тактической авиации. Утверждается, что это следующее поколение авиаракеты Х-59.

Британский Международный институт стратегических исследований сообщал годом ранее, что Х-69 проходит летные испытания и, вероятно, будет похожей на европейскую ракету Storm Shadow. Ракета разрабатывается в КБ «Радуга» с 2009 года и обладает, как считается, повышенными характеристиками малозаметности.