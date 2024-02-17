И сторонник Навального при смерти
После сообщений о смерти российского оппозиционера Алексея Навального епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко решил отслужить панихиду возле Соловецкого камня.
Как сообщает РБК, он написал об этом в своих социальных сетях, отметив, что считает это сообщение «достаточным и исчерпывающим» для соблюдения закона «О собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях в Санкт-Петербурге».
Однако панихиду Михнов-Вайтенко провести не успел. Его задержали, когда он выходил из дома и отвезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств «возможных противоправных действий».
Михнову-Вайтенко вменяют организацию несанкционированного мероприятия. Поскольку по этой статье возможен арест, священника оставили в отделении полиции. Там он мог провести 48 часов. Однако к ночи Михнову-Вайтенко стало плохо. Как рассказал депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали с подозрением на инсульт.
Григорий Михнов-Вайтенко — сын поэта Александра Галича, член Правозащитного совета Петербурга, в прошлом священник Русской православной церкви. С 2014 года перешел в Апостольскую православную церковь.