И сторонник Навального при смерти

Как сообщает РБК, он написал об этом в своих социальных сетях, отметив, что считает это сообщение «достаточным и исчерпывающим» для соблюдения закона «О собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях в Санкт-Петербурге».

Однако панихиду Михнов-Вайтенко провести не успел. Его задержали, когда он выходил из дома и отвезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств «возможных противоправных действий».