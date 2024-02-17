«На радостях» Россия снова принялась бомбить Украину: есть погибшие

Отмечается, что в Краматорске разрушены 2 дома, еще более 20 – повреждены. На месте удара идет спасательная операция. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что спасатели извлекли из-под завалов тела женщины, 1977 года рождения, и 23-летнего мужчины.

Российские войска ударили по Донецкой области Украины. Под огнем оказались Славянск и Краматорск. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба.

Находившиеся в городе журналисты агентства AFP видели, как спасатели выносили из двухэтажного дома одну из жертв в белом мешке для трупов, пока спасатели раскапывали завалы в поисках погибших. По их сообщениям, спасатели работали при свете фонарей, а иногда разгребали завалы даже руками.

Также 17 февраля россияне сбросили авиабомбы на Купянск Харьковской области. Одна из бомб попала в многоквартирный дом. Сообщалось, что российские войска, по предварительным данным, сбросили на Купянск по меньшей мере пять авиабомб. Было известно об одной погибшей женщине и пятерых раненых в результате удара по Купянску. Пострадали трое женщин и двое мужчин.

В ночь на 18 февраля в Харькове прогремели взрывы, сообщили Воздушные силы ВСУ. За несколько минут перед взрывом в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Ранее российские официальные СМИ сообщили, что президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командовал соединениями, захватившии город Авдеевка в Донецкой области. Незадолго до этого министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки, также указав на роль в этом Мордвичева.

Утром 17 февраля украинское командование и президент Зеленский объявили о выходе сил ВСУ из разрушенного города, который российские войска штурмовали четыре месяца.