Белый дом о захвате Авдеевки армией России

Правительство США рассматривает переход Авдеевки под контроль российских войск как «плату за бездействие Конгресса». Об этом сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон во время краткого интервью прессе.

Президент Джо Байден, реагируя на вывод украинских войск из Авдеевки, заявил, что такое решение пришлось принимать, в частности, и из-за американских законодателей, которые до сих пор не одобрили предоставление Украине экстренной помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что 17 февраля Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы подчеркнуть обязательства США продолжать поддерживать Украину. Разговор состоялся накануне второй годовщины российского вторжения.

«Сегодня утром (17 февраля) украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки после того, как украинские солдаты должны были нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов вследствие бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за несколько месяцев. Президент Байден подчеркнул, что Конгресс должен срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил», – сказано в заявлении.