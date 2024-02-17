Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания был продолжен допрос главного организатора покушения «Гаджи Азера». В частности, обвиняемому был задан вопрос, почему он отказался мирным путем решать свои разногласия с народным избранником.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Азера Сариджанова по прозвищу «Гаджи Азер», Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, обвиняемых в покушении на жизнь депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

В ответ «Гаджи Азер» заявил, что главной причиной стали высказывания Мустафы в различных соцсетях о религии, которые носили откровенно оскорбительный характер.

Когда Аждар Ахмедов, представляющий интересы депутата Милли Меджлиса, поинтересовался, о каких именно высказываниях идет речь, «Гаджи Азер» привел пример оскорбления шиитского святого имама Гусейна, а также язвительные реплики Фазиля Мустафы, связанные с проведением свадеб в день Ашура.

На что Аждар Ахмедов возразил, что ничего подобного Мустафа никогда не говорил.

Эльчин Садыгов, адвокат обвиняемого Сабухи Ширинова, спросил у «Гаджи Азера», какие именно слова или действия Фазиля Мустафы вызвали в нем столь негативную реакцию.

«Я отрублю руки любому, кто оскорбит мою религию, - ответил обвиняемый. - Фазиль Мустафа говорил журналистам, что выжил благодаря чуду. Нет, никакого чуда не было. Нашим намерением было наказать Мустафу, а не убить его».

При этом обвиняемый добавил, что не сожалеет о содеянном.

Позже показания дал еще один обвиняемый - Рашад Ахмедов, заявивший, в частности, что сам он непосредственно ни в чем не участвовал и что из всех подсудимых знает только «Гаджи Азера», который передал ему на хранение пистолет.

«После ареста «Гаджи Азера» я сначала поехал в Стамбул, потом в Тегеран, - сказал Ахмедов. – В Иране пробыл десять дней. Потом увидел, что никто меня не ищет, и вернулся в страну».

Позже в суде были зачитаны показания Ахмедова на предварительном следствии, в которых подсудимый рассказал, что в прошлом году отправился вместе с другом детства Валехом Исмаиловым воевать в Сирию в составе незаконных вооруженных формирований, а потом переехал в Иран.

«Мы дружили с Валехом, время от времени переписывались, поддерживали связь, - рассказал Рашад Ахмедов. - Однажды мы встретились с ним в Куме. Именно тогда я рассказал Валеху о плане «Гаджи Азера» убить Фазиля Мустафу. Валех дал на это 30 тысяч долларов, а я передал эти деньги Азеру Сариджанову. Валех поставил условие, что если дело не выгорит, то мне придется вернуть деньги. Если бы меня не арестовали, я бы вернулся в Иран и жил там. Валех приказал мне фотографировать стратегические объекты, расположенные по разным адресам в Азербайджане. Я так и делал».

Напомним, что в марте 2023 года на Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата, в результате которого он получил пулевые ранения в плечо и ногу.

Суд продолжится 1 марта.