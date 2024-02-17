Байден допустил потерю Киевом других городов

Глава Белого дома Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования Украины.

«Слишком многое поставлено на карту», — отметил американский президент.

На вопрос журналистов: удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что «в этом не уверен».

Он счел «неэтичным» и «абсурдным» отказаться от поддержки Киева в такой трудный момент, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Президент США пообещал бороться за то, чтобы украинская армия получила необходимые боеприпасы. Байден признался, что дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.