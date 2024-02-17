Дочь экс-главы Узбекистана избавляется от недвижимости в США

По данным Реестра недвижимости Беверли-Хиллз (Калифорния), особняк площадью около 4450 квадратных метров, известный как Le Palais (так же известный как «Полумесяц»), был продан за 36 миллионов долларов.

Продажа особняка Le Palais в Беверли-Хиллз стала ярким событием для городского рынка предметов роскоши, на котором наблюдалось снижение продаж и цен, пишет The Wall Street Journal.

Продавцом оказалась компания, связанная с Лолой Каримовой-Тилляевой, младшей дочерью бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, и ее мужем, бизнесменом Тимуром Тилляевым. Компания купила эту недвижимость в 2013 году за 32,75 миллиона долларов.

Особняк Le Palais был построен в 2011 году Мохаммедом Хадидом, отцом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, который широко известен тем, что строит роскошные отели и особняки в самых дорогих районах Лос-Анджелеса. Особняк расположен напротив отеля Beverly Hills и имеет фасад из французского известняка, вырезанный вручную. В документе на недвижимость указано, что в особняке имеется семь спальных комнат.

Как пишет издание, Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев не ответили на запросы о комментариях.

Ислам Каримов управлял Узбекистаном в течение четверти века после распада СССР. Каримова-Тилляева, бывший дипломат, является филантропом и основателем парфюмерной компании Harmonist Maison de Parfum, сообщается на сайте издания.

Между тем американское издание отмечает, что проданный дом Каримовой в Лос-Анджелесе не самый дорогой в списке принадлежащей ей недвижимости.

«Эта семья, живущая в Беверли-Хиллз, Париже и на швейцарской вилле, которая расположена на одной из фешенебельных улиц на берегу Женевского озера, по данным местных СМИ, купила свой дом в Швейцарии примерно за 47 миллионов швейцарских франков», – говорится в статье variety.com.