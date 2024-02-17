Грузинские банки пошли навстречу россиянам

Национальный банк Грузии смягчил требования для граждан России и понизил с 80% до 40% долю их вкладов в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно . Об этом сообщил комитет финансовой стабильности Национального банка.

«В прошлом году, чтобы снизить риски, возникающие из-за чрезмерного роста валютных депозитов, размещенных российскими резидентами в Грузии, Нацбанк увеличил требования к ликвидности (норму оттока) до 80%. <...> Комитет финансовой стабильности принял решение установить требования к ликвидности по депозитам российских резидентов в иностранной валюте пропорционально (в среднем 40%) требованиям к ликвидности по другим депозитам нерезидентов», – говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на сегодня, 16 февраля 2024 года, общая сумма вкладов граждан РФ в грузинских банках составляет 3,5 млрд лари ($1,32 млрд). Таким образом, банки получили возможность более свободно распоряжаться дополнительно около 1,4 млрд лари с вкладов россиян.

Согласно заявлению главы КФС Давида Утиашвили, по новым регуляциям «банки получают возможность сохранить с каждых 100 лари вкладов 40 лари исключительно в ликвидных активах и 60 лари направить в иные активы».

Господин Утиашвили утверждает, что в Грузии сейчас «не видят необходимости в ужесточении подхода к вкладам россиян», а «новый инструмент регулирования и рекалибрация ликвидности активов поможет банкам более эффективно управлять активами».