Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:58

После того как в ходе 44-дневной войны Азербайджан освободил от оккупации свои территории, посредническая Минская группа ОБСЕ, созданная для решения Карабахского конфликта посредством переговоров, внезапно оказалась в статусе «безработной». Поначалу США и Франция, сопредседатели Минской группы, вели себя так, словно, несмотря на итоги Второй Карабахской войны, конфликт по-прежнему остается неразрешенным, а значит, существует необходимость в международном посредничестве.

Окончательно иллюзии миротворцев были развеяны после того, как официальный Баку дал им прямо понять, что карабахский вопрос решен окончательно, и лучшее, что могут сделать сопредседатели Минской группы, совершавшие в течение 30 лет бессмысленные поездки в регион Южного Кавказа, - это заняться поисками новой работы или, в оптимальном варианте, попробовать оказать поддержку в вопросах постконфликтного урегулирования. Принять тот факт, что пришел конец синекуре, десятилетиями обеспечивавшей многочисленных чиновников солидными окладами и соответствующими льготами, было непросто. Не случайно сопредседатели пытались какое-то время создать видимость активности, периодически проводили встречи и делали какие-то заявления, преследуя вполне конкретную цель - добиться определенного статуса для армян, оставшихся жить на территории бывшего Нагорно-Карабахского региона. Но когда Азербайджан твердо заявил, что ни о каком статусе не может быть и речи, поскольку армяне могут продолжать жить в Карабахе, только приняв азербайджанское гражданство, США, Франция и Россия изменили статус своих сопредседателей в Минской группе, переименовав их в «спецпредставителей по Южному Кавказу» и упразднив, наконец, название «Минская группа». Что выглядело исторической закономерностью, поскольку восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом в сентябре 2023 года навсегда разрешило конфликт.

Вот почему нетрудно представить степень удивления официального Баку, когда выяснилось, что в ОБСЕ не отказались полностью от этой «мертвой» структуры и формально Минская группа все еще существует. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял этот вопрос 16 февраля в Мюнхене в ходе встречи с Яном Боргом, действующим председателем ОБСЕ, являющимся также министром иностранных дел и торговли Мальты. Как заявил глава государства, важно официально упразднить такие бездействующие структуры, как Минская группа ОБСЕ, Группа планирования высокого уровня, а также должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ. По словам Ильхама Алиева, средства, выделяемые этим структурам из бюджета ОБСЕ, должны быть направлены на более целевые и важные проекты. И напомнил председателю ОБСЕ, что карабахский конфликт уже решен, а Азербайджан в полной мере обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет. Как известно, ОБСЕ ежегодно выделяет миллионы долларов из своего бюджета Минской группе и связанным с ней структурам, а именно Группе планирования высокого уровня и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

К примеру, в 2018 году из бюджета ОБСЕ на деятельность сопредседателей Минской группы было выделено 911.000 евро, которые пошли на ежемесячные зарплаты сопредседателям, финансирование их командировок и других расходов. В том же году расходы Анджея Каспршика, личного представителя председателя ОБСЕ, составили 1 миллион 241 тысячу 300 евро. В последующие годы средства, выделяемые Минской группе и связанным с ней структурам, были примерно такими же. В настоящее время на официальном сайте ОБСЕ остался раздел под названием «Минская группа», правда, «сопредседателей» там уже нет. Последнее совместное заявление от имени сопредседателей было принято в декабре 2021 года в Стокгольме. Зато сохранилась информация о Группе планирования высокого уровня Минской группы, мандат которой был определен решением Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года.