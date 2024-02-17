Какой вопрос Ильхам Алиев поднял на встрече с Яном Боргом? главный вопрос
После того как в ходе 44-дневной войны Азербайджан освободил от оккупации свои территории, посредническая Минская группа ОБСЕ, созданная для решения Карабахского конфликта посредством переговоров, внезапно оказалась в статусе «безработной».
Поначалу США и Франция, сопредседатели Минской группы, вели себя так, словно, несмотря на итоги Второй Карабахской войны, конфликт по-прежнему остается неразрешенным, а значит, существует необходимость в международном посредничестве.
Окончательно иллюзии миротворцев были развеяны после того, как официальный Баку дал им прямо понять, что карабахский вопрос решен окончательно, и лучшее, что могут сделать сопредседатели Минской группы, совершавшие в течение 30 лет бессмысленные поездки в регион Южного Кавказа, - это заняться поисками новой работы или, в оптимальном варианте, попробовать оказать поддержку в вопросах постконфликтного урегулирования.
Принять тот факт, что пришел конец синекуре, десятилетиями обеспечивавшей многочисленных чиновников солидными окладами и соответствующими льготами, было непросто. Не случайно сопредседатели пытались какое-то время создать видимость активности, периодически проводили встречи и делали какие-то заявления, преследуя вполне конкретную цель - добиться определенного статуса для армян, оставшихся жить на территории бывшего Нагорно-Карабахского региона.
Но когда Азербайджан твердо заявил, что ни о каком статусе не может быть и речи, поскольку армяне могут продолжать жить в Карабахе, только приняв азербайджанское гражданство, США, Франция и Россия изменили статус своих сопредседателей в Минской группе, переименовав их в «спецпредставителей по Южному Кавказу» и упразднив, наконец, название «Минская группа». Что выглядело исторической закономерностью, поскольку восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом в сентябре 2023 года навсегда разрешило конфликт.
Вот почему нетрудно представить степень удивления официального Баку, когда выяснилось, что в ОБСЕ не отказались полностью от этой «мертвой» структуры и формально Минская группа все еще существует.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял этот вопрос 16 февраля в Мюнхене в ходе встречи с Яном Боргом, действующим председателем ОБСЕ, являющимся также министром иностранных дел и торговли Мальты.
Как заявил глава государства, важно официально упразднить такие бездействующие структуры, как Минская группа ОБСЕ, Группа планирования высокого уровня, а также должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
По словам Ильхама Алиева, средства, выделяемые этим структурам из бюджета ОБСЕ, должны быть направлены на более целевые и важные проекты. И напомнил председателю ОБСЕ, что карабахский конфликт уже решен, а Азербайджан в полной мере обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет.
Как известно, ОБСЕ ежегодно выделяет миллионы долларов из своего бюджета Минской группе и связанным с ней структурам, а именно Группе планирования высокого уровня и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
К примеру, в 2018 году из бюджета ОБСЕ на деятельность сопредседателей Минской группы было выделено 911.000 евро, которые пошли на ежемесячные зарплаты сопредседателям, финансирование их командировок и других расходов.
В том же году расходы Анджея Каспршика, личного представителя председателя ОБСЕ, составили 1 миллион 241 тысячу 300 евро. В последующие годы средства, выделяемые Минской группе и связанным с ней структурам, были примерно такими же.
В настоящее время на официальном сайте ОБСЕ остался раздел под названием «Минская группа», правда, «сопредседателей» там уже нет. Последнее совместное заявление от имени сопредседателей было принято в декабре 2021 года в Стокгольме.
Зато сохранилась информация о Группе планирования высокого уровня Минской группы, мандат которой был определен решением Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года.
На сайте также заявлено, что Группа планирования высокого уровня должна подготовить и представить действующему председателю ОБСЕ рекомендации относительно размещения многонациональных миротворческих сил в зоне Карабахского конфликта.
Как мы знаем, за почти 30 лет переговоров в рамках Минской группы стороны не смогли продвинуться к обсуждению вопроса о размещении миротворческих сил в зоне конфликта, поскольку им так и не удалось согласовать основные параметры, связанные с разрешением самого конфликта. Как следствие, Группа планирования ОБСЕ высокого уровня практически осталась без работы и статуса, а тот факт, что ее название после урегулирования конфликта по-прежнему остается на сайте ОБСЕ, выглядит абсурдом.
В настоящее время Группу возглавляет полковник Горан Василевски из Северной Македонии, назначенный на эту должность в январе 2022 года.
Следует предположить, что в ходе обсуждений бюджета ОБСЕ на 2024 год Азербайджан может заблокировать расходы Минской группы и связанных с ней структур. Не говоря уже о том, что будущее этой организации под большим вопросом из-за последствий российской агрессии против Украины, в рамках которой Москва не исключает свой выход из ОБСЕ.
Судя по информации из российских источников, в ближайшее время Госдума и Совет Федерации примут совместное постановление о приостановке членства России, поскольку, по мнению официальной Москвы, ОБСЕ стала «русофобской» организацией и «используется Западом для давления на Россию».