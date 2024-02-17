Зеленский возложил вину за Авдеевку на Байдена

Выход из Авдеевки - это результат ослабления помощи оружием Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с телеканалом «Интер».

«Сегодня разговаривали с Байденом. И мне так кажется, президент Байден знает детали. Он знает, что выход из Авдеевки - это результат ослабления помощи оружием Украине. Все это признают. Мы хотим сберечь жизни наших солдат. Я рад, что командование приняло решение выйти из Авдеевки. Мы все вернем», - заявил он.

В свою очередь, Байден заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов, обвинил в этом конгресс США и призвал конгресс скорее одобрить новую помощь Киеву.