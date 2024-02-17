Путин: Ситуация с Украиной для России - вопрос судьбы, жизни и смерти

Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России - вопросом жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя "историческую часть" своего интервью Такеру Карлсону.

Он отметил, что и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России "все, что происходит на украинском направлении".

"Для них (Запада - прим.) это улучшение своего тактического положения, а для нас - это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить", - подчеркнул Путин.