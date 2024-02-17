Венгрия дает «зеленый свет» Швеции
Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Хорошая новость заключается в том, что наши разногласия со Швецией вот-вот завершатся. Мы сделали важные шаги с премьер-министром Швеции по восстановлению доверия и движемся к ратификации членства Швеции в НАТО», — сказал он.
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