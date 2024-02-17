Египет заявил о «красных линиях»

Предполагаемая военная операция израильских сил в районе палестинского города Рафах на юге сектора Газа напрямую отразится на национальной безопасности Египта. Об этом заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри.

«У Египта есть собственные красные линии, в том числе вопросы национальной безопасности страны», - указал он. Глава МИД добавил, что «возможная операция Израиля в Рафахе на юге Газы представляет угрозу национальной безопасности Египта». Он сообщил, что арабская республика проинформировала Израиль о своих опасениях по этому поводу.

Кроме того, по убеждению Шукри, предполагаемая операция «значительно усугубит и без того тяжелейшую гуманитарную ситуацию в секторе». Он уверен, что «любая крупная военная операция на юге Газы будет иметь катастрофические последствия в гуманитарной сфере».