Путин объяснил одну часть из интервью с Карлсоном

Историческая часть в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призвана помочь понять ход мысли россиян за рубежом. Значение своих слов президент России Владимир Путин объяснил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он подчеркнул, что история США насчитывает 300 с небольшим лет, а в интервью он говорил о событиях, происходивших с 862 года. Путин предположил, что по этой причине американцам было непросто это понять.

«Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — все, что происходит на украинском направлении», — сказал Путин.