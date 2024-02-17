США просят Индию и Китай повлиять на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии вероятность того, что Россия разместит ядерное оружие в космосе, а также призвал их повлиять на Москву, сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, на встрече c Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром госсекретарь США отметил, что именно лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Владимира Путина от шага, «который может обернуться катастрофой».

В частности, Блинкен отметил, что любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские. Более того, применения такого оружия может вывести из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе во всех сферах - от служб экстренной помощи до мобильной связи, считают американские чиновники и аналитики. Помимо этого, обломки от взрыва затруднят навигацию или вообще сделают ее невозможной для всех спутников, пишет NYT.

Какой информацией Блинкен поделился с главами МИД, неясно. NYT отмечает, что некоторые представители разведки США выступали против того, чтобы власти делились с другими странами разведданными, однако другие призвали передать Индии и Китаю достаточно сведений, чтобы «убедить их в серьезности угрозы».