Навального могли обменять в ближайшие месяцы

Сразу после гибели Алексея Навального появилось предположение, что российского оппозиционера могли вскоре обменять. Согласно информации BILD, такие переговоры действительно шли. В них участвовали Москва, Вашингтон и Берлин.



Владимир Путин хотел получить сидящего в тюрьме в Германии российского агента Вадима Красикова, который убил бывшего чеченского командира в парке Тиргартен в центре Берлина. Обсуждалось, что в обмен Владимир Путин освободит Навального.

«Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу. Были сообщения о возможной сделке: Россия вернет убийцу из Тиргартена и взамен освободит американского журналиста Эвана Гершковича и Алексея Навального», — пишет обозреватель BILD Филипп Пятов.