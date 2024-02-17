Дэвид Саттер в интервью haqqin.az: «Трамп все еще чувствует себя торговцем недвижимости»

Записал: Ага Гасымлы, собкор 12:38

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, Дональд Трамп побеждает на первичных выборах в одном штате за другим, а его рейтинги в опросах стремительно растут. Заявление Трампа о том, что он «поощрит» Россию атаковать любого члена НАТО, отказывающегося оплатить свои счета в рамках военного альянса коллективного Запада, воспринимаются европейцами уже не как гипотетическое предупреждение, а как вполне реальные намерения Трампа в случае, если он вернется в Овальный кабинет… Отметим, что по уставу НАТО члены альянса обязаны защищать любую страну блока, подвергшуюся нападению.

По опросам общественного мнения, только 34 процента граждан ФРГ верит в победу Украины, но в то же время 65 процентов немцев считают необходимым экстренное усиление армий европейских стран для отражения российской агрессии. Политики Германии, самой мощной европейской страны, критикуют федеральное правительство за то, что оно не предпринимало мер по обеспечении европейской безопасности, понадеявшись на заокеанских партнеров. Все больше немецких политиков требуют у канцлера Шольца закупить в США необходимое количество стратегических ядерных боеголовок, чтобы Германия стала третьей в Европе после Великобритании и Франции ядерной страной. Осознавая угрозу разрушения структуры НАТО и последствий для всей Европы, канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые в истории американо-германских отношений провел третью за одну президентскую каденцию встречу наедине с Джо Байденом. Эксперты единодушны во мнении, что единственной темой был вопрос о помощи Вашингтона Украине, которую заблокировали республиканцы в Конгрессе США, поставив тем самым под угрозу всю политику Запада в отношении Украины.

Во время визита в США Олаф Шольц получил полное представление о том, насколько радикально может измениться американская внешняя политика в случае избрания Трампа. До сих пор США остаются главным спонсором Украины, американская военная помощь составляет на данный момент 44 миллиарда евро. Будучи вторым по значимости союзником Украины, Германия на данный момент оказала ей помощь на 17 миллиардов евро, но не смогла компенсировать предназначенные Киеву деньги, которые заблокировали республиканцы. И вот теперь федеральное правительство бросилось мобилизовывать для поддержки ВСУ своих европейских партнеров - Францию, Испанию, Италию и другие страны. «Если агрессию Путина не остановить, то долгосрочные последствия и затраты намного превзойдут все наши текущие инвестиции», - заявил Шольц нью-йоркской Wall Street Journal. По словам канцлера ФРГ, коллективное сдерживание и оборона НАТО должны вызывать доверие, а потому ФРГ увеличивает расходы на оборону до двух процентов ВВП. Таким образом, Германия, отлынивавшая весь первый год войны в Украине от ее поддержки, сделала разворот на 180 градусов и теперь уверяет американцев и европейских союзников, что, во-первых, удвоит в 2024 году помощь ВСУ, а во-вторых, уже начала революционные преобразования Бундесвера. Как мы видим, подсознательно или сознательно, но европейские лидеры уже готовятся к победе Трампа и выходу США из НАТО. Кстати, этот предполагаемый выход может быть и неофициальным - в случае победы на выборах Трамп может сделать участие США в альянсе сугубо формальным, что, очевидно, станет знаком для Путина: «Смелее, Владимир Владимирович!..»

Сегодня ФРГ, первая экономика Европы, намерена наверстать мощь времен «холодной» войны, когда Бундесвер был полностью готов к отражению атаки крупных соединений Советской Армии в сочетании с массированными ракетно-бомбовыми ударами с воздуха. Всего тридцать лет назад Бундесвер имел под ружьем 500 тысяч солдат и офицеров, более двух миллионов резервистов и 4.500 боевых танков. Сегодня из всей этой мощи в арсенале остались несколько десятков танков и около 40 тысяч резервистов. Понятно, что в такой ситуации агрессору, как заявил Дональд Трамп, не составит особого труда «сделать все, что он, черт возьми, захочет». Тем временем в Брюсселе контактная группа по Украине обсудила дальнейшую военную помощь ВСУ. В общей сложности 15 стран ЕС подписали Декларацию о намерениях создать коалицию ПВО во главе с Германией и Францией. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, в ответ на затянувшуюся войну в Украине Германия также возглавит вместе с Польшей танковую коалицию. На вопрос haqqin.az, выйдут ли США из НАТО в случае прихода к власти Дональда Трампа, известный американский политолог и журналист Дэвид Саттер отметил, что Трампу во время его выступлений кажется, что он обращается к владельцам компаний по продаже недвижимости.