Дмитрий Киселев хочет интервью с Байденом

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он сам рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По его словам, таким образом можно продолжить диалог между странами после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как отметил Киселев, двум государствам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и интервью Путина, ориентированное на зрителей из США, можно считать достойным примером, которому разумно было бы следовать.