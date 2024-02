НАТО за новые встречи между Баку и Ереваном

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом в соцсети X написал заместитель помощника Генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель генсека по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан снова встретились на высоком уровне и пришли к соглашению о необходимости продолжения переговоров по долгосрочному мирному договору. НАТО оказывает мощную поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», – добавил он.

Very important indeed to see #Armenia and #Azerbaijan meeting again at the highest level and agreeing on the need to continue the talks towards a long lasting peace treaty. #NATO strongly supports the normalisation of relations between 🇦🇲 and 🇦🇿 https://t.co/p9zHREtY7F