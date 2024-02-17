Нормализация с Эр-Риядом поможет в переговорах с палестинцами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность связать возобновление прямых переговоров о мире с палестинцами с прорывом в нормализации отношений с Саудовской Аравией на фоне обозначенного намерения Вашингтона признать палестинское государство. С таким утверждением выступила газета Israel Hayom.

По ее информации, у премьера формируется понимание по планируемому компромиссу с администрацией США, в рамках которого Нетаньяху выражает несогласие с намерением Вашингтона признать Государство Палестина, но заявляет о готовности к прямым переговорам с палестинцами без предварительных условий, а с помощью этой формулировки американцы пытаются убедить Саудовскую Аравию в том, что Израиль пошел на подвижки в палестинском вопросе. Ответом должна стать готовность Эр-Рияда признать Израиль, поясняет Israel Hayom суть компромисса.

Газета отмечает, что Нетаньяху пока еще "окончательно не определился" по этому вопросу, но такой компромисс, по ее информации, "серьезно рассматривается" премьером и министром стратегического планирования Роном Дермером, который отвечает за контакты с американцами.

Последние прямые переговоры израильтян и палестинцев были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций. Предыдущий раунд мирного процесса между сторонами закончился безрезультатно в 2010 году.