Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:55

Громкая отставка министра экономики Ваана Керобяна, связанная с коррупцией, отодвинула на второй план не менее скандальную тему, имеющую отношение к «временной приостановке Роспотребнадзором РФ продаж отдельных партий минеральной воды бренда «Джермук». Прошло уже несколько дней, однако российская сторона, видимо, еще не завершила расследование, а армянская, которой выгоднее промолчать, выжидает… Решение Роспотребнадзора было принято в связи с поступившим 12 февраля 2024 года сообщением о случае ожога пищевода у жителя Владикавказа, вызванного употреблением минеральной воды «Джермук». Невероятно, но факт: широко разрекламированная армянская минералка еще советских времен, известная как «лечебная вода» (точно такая же минеральная вода, но с азербайджанской стороны источника «Исти су», такой популярностью в СССР, естественно, не пользовалась), и вдруг - ожог гортани, да еще со смертельным исходом?!

Как такое вообще возможно? Несмотря на дефицит информации, попытаемся разобраться. Ограничения, наложенные Роспотребнадзором, касаются не всей минеральной воды «Джермук», а только разлитой в стеклянные пол-литровые бутылки и поставленной на российский рынок в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Роспотребнадзор предпринял оперативные шаги для предотвращения дальнейших продаж этой партии армянской минералки, отправив дистрибьюторам соответствующие уведомления. То есть сделал все для минимизации риска. Следует отметить, что с различными ограничениями Роспотребнадзора на поставку сельхозпродуктов встречаются и азербайджанские производители. В основном они связаны с наличием в продуктах разных микроорганизмов, из-за чего их не пропускают на территорию России. А тут пропущена целая партия воды, от потребления которой уже скончался один человек. По словам Сергея Меняйло, главы Северной Осетии, в бутылке «Джермука», из которой выпил житель Владикавказа, вместо минералки была… уксусная кислота.

Сегодня Роспотребнадзор предпринимает экстренные меры, чтобы предотвратить распространение опасной воды, усилил контроль за армянской минералкой в торговых точках и местах общественного питания и просит россиян сразу сообщать о торговых точках и сайтах, где фиксируются продажи «Джермука» с датой производства 28 декабря 2023 года в стеклянной таре. Уже приостановлена реализация около двух с половиной миллионов бутылок. Известно также, что «Джермук» не появится на рынках России до тех пор, пока не будут получены лабораторные подтверждения его полной безопасности. Но вот что поражает: если российская сторона предпринимает лихорадочные усилия, чтобы предотвратить новые отравления «Джермуком», то на армянской, наоборот, царит олимпийское спокойствие. Компания «Джермук», которая и не думает извиняться, заявила, что при выпуске минеральной воды уксусная кислота не используется, а само производство автоматизировано в замкнутом цикле. В Ереване прекращение продажи в России отдельных партий минералки назвали «странным», напомнив, что «Джермук» поставляется на рынок России с 2001 года и соответствует регламентам ЕАЭС.

Последний аргумент выглядит малоубедительно, и вот почему. Ранее Федеральное агентство США по контролю за лекарствами и продуктами питания (FDA) выявило в минералке «Джермук», поступавшей на американский рынок, наличие… мышьяка. Причем концентрация этого химического вещества в армянской минеральной воде в 50 раз (!!) превышала допустимую норму. В ответ на что директор ЗАО «Минеральные воды Арзни» Армен Мкртчян привел еще один «неубиенный» аргумент - содержание мышьяка в продукции компании полностью соответствует стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Без проведения соответствующих анализов трудно сказать, что для здоровья человека вреднее – мышьяк или уксусная кислота. Но совершенно очевидно, что действие последней сказывается сразу, а вот первый действует на организм постепенно, хотя так же смертельно опасен. Американцы минералку «Джермук» тогда запретили, их примеру последовали ОАЭ, а также ряд европейских стран. Но то по санитарным нормам США, а вот регламенты ЕАЭС на такие «мелочи», как мы видим, не заморачиваются. Хотя достаточно лишь ознакомиться с информацией во всезнающей Википедии, чтобы узнать – в Армении источником загрязнения окружающей среды мышьяком является золотоносное месторождение Амулсар (Амулдаг), которое никто не закрывал и не модернизировал. И все вокруг этого месторождения, в том числе подземные воды, обильно насыщены вредными веществами, среди которых и упомянутый мышьяк.