Британская разведка об отставке командующего Черноморским флотом

Британская разведка связала отставку командующего Черноморским флотом РФ адмирала Соколова с потерей многих кораблей флота, не уточнив, есть ли уверенность, что Соколов жив. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 18 февраля.

Разведка рассказывает, что решение в РФ об отставке Соколова, очевидно, связано с большими успехами Украины в нанесении потерь ЧФ РФ, последним из которых стало потопление БДК "Цезарь Куников".

"Хотя это не подтверждено российским Министерством обороны, Соколова, вероятно, заменил в должности его бывший заместитель вице-адмирал Сергей Пинчук как временно исполняющий обязанности на время внутреннего расследования по потопленному 15 февраля десантному кораблю "Цезарь Куников", – отмечает разведка.

В обзоре воздержались от уточнений, уверены ли в том, что Соколов жив, несмотря на его исчезновение из информационного поля после успешного украинского удара по штаб-квартире ЧФ РФ в Севастополе и слухах о его гибели.