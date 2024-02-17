Боррель: Ситуация в Украине решится в три месяца

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель полагает, что ситуация на поле боя в Украине "будет решена в течение трех месяцев", и призывает нарастить помощь Киеву. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить "давайте подождем европейских выборов" или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации", - сказал он, призывая оказывать больше помощи Киеву.