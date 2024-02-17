Жесткое заявление Эрдогана в адрес Армении и Запада
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания правительства 17 февраля рассказал о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Он заявил, что Армения должна установить мир и сотрудничество со своими соседями, а не искать безопасности «за тысячи километров».
По словам президента Турции, «некоторые западные круги пытаются установить новые правила игры на Южном Кавказе». По мнению Эрдогана, «эти же круги пытаются удержать народ Северного Кипра от его справедливой борьбы с экономическими санкциями».
«Некоторые западные круги до сих пор не могут понять, что с окончанием карабахской войны в регионе начался совершенно новый этап», — сказал Эрдоган.
Президент Турции в своем выступлении также заявил, что силы, пытающиеся реализовать свои интересы за счет проблем народов, проживающих в этом регионе, и конфликтов между народами, годами «разжигая» Армению, на самом деле нанесли наибольший вред армянскому народу.
«Они эксплуатировали армян, создавая мечты, которые не могли быть реализованы, использовали их в своих интересах, подвергали опасности. Армения также должна увидеть и принять эту реальность.
Армянский народ и его руководство должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — заявил президент Турции.
Эрдоган также коснулся вопроса вооружения Армении, заявив, что никакое оружие и боеприпасы, отправленные некоторыми странами, не смогут заменить стабильность, которую обеспечит прочный мир в регионе.
«Наше самое большое желание — чтобы армяне не упустили возможность мира, появившуюся спустя 30 лет, из-за каких-то мечтаний. Отсюда я еще раз призываю Армению принять руку примирения, протянутую нашими азербайджанскими братьями. Еще раз повторяю, что мы, как Турция, готовы предпринять необходимые шаги для успешного завершения процесса в сотрудничестве с Азербайджаном», — сказал Эрдоган.