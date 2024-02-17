Израиль отверг признание палестинского государства

Правительство Израиля единогласно утвердило в ходе еженедельного заседания выдвинутую премьер-министром Биньямином Нетаньяху резолюцию, отвергающую "диктат" со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

"Правительство единогласно одобрило декларативное решение о несогласии Израиля с международным диктатом", - говорится в сообщении.

Ранее в представленном премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проекте "декларативного решения" израильского кабмина сообщалось, что Израиль полностью отвергает международный диктат по соглашению по урегулированию с палестинцами и одностороннему признанию палестинского государства.

"Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного соглашения с палестинцами. Израиль продолжит выступать против одностороннего признания палестинского государства", - говорится в проекте.