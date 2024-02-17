Путин заявил о готовности завершить конфликт в Украине мирным путем

Россия готова мирным путем завершить конфликт на территории Украины, однако нет признаков, что этого хочет Киев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"К России как к гаранту… обратились люди с Донбасса. Мы от мирных инструментов [урегулирования] перешли к инструментам военного характера, но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем, и в Стамбуле договорились о параметрах".

"Если бы не позиция Запада, <…> война прекратилась бы уже полтора года назад, - подчеркнул Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. - Но они (власти в Киеве - прим.) этого не захотели. Не знаю, хотят ли сегодня? Мы готовы к диалогу".