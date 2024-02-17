Али Шукюрлю занимает 2-е место на чемпионате Европы в Софии фото, обновлено 17:57
В толчке Али Шукюрлю показал результат 198 кг. В первом подходе он поднял 192 кг, на втором – 198 кг. 202 кг Али не покорились.
В толчке наш штангист занимает 3-е место. В сумме двух упражнений с результатом 361 кг он располагается на 2-й позиции, уступая лишь молдованину Тудору Брату. Окончательная позиция определится после соревнований в группе «А», которые пройдут завтра.
*** 17:05
Али Шукюрлю с первой попытки в рывке поднял 158 кг, а затем – 163 кг. Осилить штангу весом 170 кг ему не удалось.
С результатом 163 кг азербайджанский штангист занимает 3-е место в группе «B» после соперников из Молдовы и Украины.
*** 16:08
В Софии продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
Сегодня на помост выйдет призер юношеского чемпионата мира-2019 и молодежного чемпионата Европы-2023 Али Шукюрлю (102 кг). Он будет выступать в группе «B».
Напомним, ранее на нынешнем чемпионате Европы Назиля Исмайлова (45 кг) заняла 11-е место, Иса Рустамов (67 кг) – 5-е, Техран Мамедов (67 кг) – 12-е, Омар Джавадов (73 кг) – 9-е, Фюган Алиев (81 кг) – 12-е, а Равин Алмамедов (81 кг) и Нурлан Мамедзаде (89 кг) снялись с соревнований из-за проблем со здоровьем. Также стоит отметить, что Иса и Омар остановились в шаге от малых медалей, заняв 4-е места в отдельных упражнениях: Рустамов – в рывке и толчке, Джавадов – только в рывке.
Завтра в Софии выступит наша главная надежда на медали - бронзовый призер взрослых чемпионатов мира и Европы Дадаш Дадашбейли (109 кг). Он – единственный азербайджанский тяжелоатлет, который заявлен в группе «А».