В толчке Али Шукюрлю показал результат 198 кг. В первом подходе он поднял 192 кг, на втором – 198 кг. 202 кг Али не покорились.

В толчке наш штангист занимает 3-е место. В сумме двух упражнений с результатом 361 кг он располагается на 2-й позиции, уступая лишь молдованину Тудору Брату. Окончательная позиция определится после соревнований в группе «А», которые пройдут завтра.

*** 17:05

Али Шукюрлю с первой попытки в рывке поднял 158 кг, а затем – 163 кг. Осилить штангу весом 170 кг ему не удалось.

С результатом 163 кг азербайджанский штангист занимает 3-е место в группе «B» после соперников из Молдовы и Украины.