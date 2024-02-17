Германия отправила Украине непригодные к бою бронемашины

Бронетранспортеры немецкого концерна FFG, которые в мае правительство Германии пообещало отправить украинским военным, оказались непригодными для использования в боевых условиях, сообщает Bild.

Поставленные машины не обладают должной защитой от артиллерийского, ракетного и минометного огня, отмечает издание.

Бронетранспортеры были изначально разработаны в США под названием BATT UMG. Эти машины производятся по американской лицензии в различных странах мира. Поставки начались в октябре, но к настоящему моменту Вооруженные силы Украины получили лишь 48 машин из 66 обещанных.

Министерство обороны Германии, выбирая поставщика, рассматривало два варианта: легкие машины от FFG и тяжелые Fuchs от Rheinmetall. Остановившись на первом варианте, немецкие власти указали, что это «наиболее экономичное решение, которое к тому же быстро доступно», а Украина не требовала усиленную противоминную защиту.

Расследование Bild также показало, что ни одна из 66 бронемашин не была собрана на территории Германии. Все они были собраны американским подрядчиком The Armoured Group (TAG) на заводе в Объединенных Арабских Эмиратах. Оттуда машины доставлены в Украину. Кроме того, цены на государственный контракт оказались втрое завышенными по сравнению с рыночной стоимостью: вместо 200 000 евро за единицу Минобороны ФРГ заплатило по 600 000 евро за каждую бронемашину.