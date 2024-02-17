Алиев встретился с генсеком ОБСЕ фото; обновлено 16:51
18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид, сообщает пресс-служба главы государства.
*** 16:39
18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с членом фракции ХДС/ХСС Бундестага Армином Лашетом, сообщает пресс-служба главы государства
Также в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Кристофом Хойсгеном.
Кроме того, в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка Акселем Троценбургом.