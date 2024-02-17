Отдел спорта 17:39

Мурад Фатиев (90 кг) победил в финале венгра Кристиана Тота и принес Азербайджану третье золото на нынешнем «Большом шлеме».

Вугар Талыбов стал обладателем бронзовой награды, одолев в решающей схватке француза Алексиса Матье. *** 16:54 В Баку на Национальной гимнастической арене близится к завершению турнир «Большого шлема» по дзюдо. Сегодня еще два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал. Мурад Фатиев поборется за золото в весовой категории до 90 кг, а Джамал Гамзатханов – в весе свыше 100 кг. Также шанс на бронзу есть у Вугара Талыбова (90 кг). Мурад Фатиев на пути к финалу победил соперников из Бельгии, Грузии, Нидерландов и Кубы. В финале его соперником будет венгр Кристиан Тот.

Вугар Талыбов одолел дзюдоистов из Беларуси и Франции, но в четвертьфинале уступил кубинцу. В утешительной сетке Вугар победил оппонента из Нидерландов, а в поединке за бронзу поборется с французом Алексисом Матье. Джамал Гамзатханов оказался сильнее оппонентов из Таджикистана, Италии, Бразилии и Нидерландов. В финале его ждет россиянин Валерий Ендовицкий.