Мурад Фатиев принес Азербайджану третье золото «Большого шлема» в Баку обновлено 17:39
Мурад Фатиев (90 кг) победил в финале венгра Кристиана Тота и принес Азербайджану третье золото на нынешнем «Большом шлеме».
Вугар Талыбов стал обладателем бронзовой награды, одолев в решающей схватке француза Алексиса Матье.
*** 16:54
В Баку на Национальной гимнастической арене близится к завершению турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Сегодня еще два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал. Мурад Фатиев поборется за золото в весовой категории до 90 кг, а Джамал Гамзатханов – в весе свыше 100 кг. Также шанс на бронзу есть у Вугара Талыбова (90 кг).
Мурад Фатиев на пути к финалу победил соперников из Бельгии, Грузии, Нидерландов и Кубы. В финале его соперником будет венгр Кристиан Тот.
Вугар Талыбов одолел дзюдоистов из Беларуси и Франции, но в четвертьфинале уступил кубинцу. В утешительной сетке Вугар победил оппонента из Нидерландов, а в поединке за бронзу поборется с французом Алексисом Матье.
Джамал Гамзатханов оказался сильнее оппонентов из Таджикистана, Италии, Бразилии и Нидерландов. В финале его ждет россиянин Валерий Ендовицкий.
Также стоит отметить, что наш призер чемпионата мира и чемпион Европы Зелим Коцоев (100 кг) дошел до четвертьфинальной стадии, где уступил дзюдоисту из Польши, а затем в утешительной сетке проиграл россиянину.
Напомним, в первые два дня соревнований Азербайджан завоевал два золота, одно серебро и две бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Цкаев (81 кг), серебро у Омара Раджабли (81 кг), бронза в активе Балабея Агаева (60 кг) и Яшара Наджафова (66 кг).
Всего в Баку выступили более 400 дзюдоистов из 62 стран. Азербайджан представляли 33 дзюдоиста и дзюдоистки.