Отдел информации 17:08

Ереван не высказал официального ответа на очередную угрозу со стороны Москвы, вложенную в уста заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Напомним, что на днях представитель Смоленской площади открытым текстом заявил, что «Армения может уйти с орбиты России и поставить под сомнение свое существование, двигаясь в сторону Запада». Тем не менее депутат от правящей партии, председатель комитета по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян назвал заявление Галузина «непонятным и странным». Замминистра иностранных дел России, говоря о «геополитических колебаниях» Армении и намерениях выйти из ОДКБ, предупредил, что «такая политика может привести к потере независимости».

«Часто звучат заявления о том, что ОДКБ и Россия могут потерять Армению в нынешней ситуации. Я думаю, что надо говорить не о возможных потерях России или ОДКБ, а о том, что, с одной стороны, увлечение западными факторами, с другой стороны, колебания, выходить из ОДКБ или нет, могут привести к потере идентичности и независимости Армении», — заявил Галузин. Однако высокопоставленный российский дипломат не уточнил, что он имел в виду, когда говорил об угрозе «утраты идентичности и независимости» Армении. Поэтому неизвестно, потеряет ли Армения свою независимость, попав в зависимость от Запада, или же Россия накажет Армению за свою нынешнюю политику и прекратит ее существование как государственного образования. Видимо, депутату Ханданяну было непонятно, какой из этих двух сценариев имеет в виду Галузин. «Армения пытается углублять свои отношения со своими многочисленными партнерами, и мы идем по пути диверсификации наших отношений в сфере безопасности и экономики, обеспечения многообразия, и именно этот путь будет способствовать обеспечению безопасности, независимости и суверенитета Армении», — сказал Ханданян.

Депутат добавил, что перед Арменией не стоит выбор: выходить из ОДКБ или нет. Наоборот, сама ОДКБ (читай: Россия, ред.) стоит перед выбором, как строить свои отношения с Арменией. «Я думаю, что этот выбор стоит не перед Арменией, а перед ОДКБ, и Армения очень четко выразила свою позицию относительно своих отношений с ОДКБ и указала на все проблемы и опасения, которые у нас есть в отношениях», — подчеркнул Ханданян. Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян заявил журналистам в Ростове, что официальный Ереван не думает о выходе из ОДКБ. «Армения является членом ОДКБ и продолжает оставаться в этой структуре», — сказал посол.

Однако очевидно, что Армения уже давно бойкотирует все заседания ОДКБ и не участвует в ее деятельности. Более того, Армения до сих пор не подписала документы последнего Минскогоо саммита ОДКБ, в котором она так и не приняла участие, что обсулавливает бойкот деятельности организации. Хотя МИД России использует все более жесткую риторику в отношении Армении, политические круги этой страны по-прежнему считают, что нынешняя напряженная ситуация между Москвой и Ереваном носит временный характер. «Между Арменией и Россией есть сложности, но стороны пытаются их решать», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связях с соотечественниками Казбек Тайсаев. По данным армянских СМИ, Тайсаев посетил Ереван для участия в открытии бюста армянского разведчика Геворка Варданяна. Делегацию, в которую он входил, возглавил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.