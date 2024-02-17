Как в Ереване отреагировали на угрозы России наш обзор
Ереван не высказал официального ответа на очередную угрозу со стороны Москвы, вложенную в уста заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Напомним, что на днях представитель Смоленской площади открытым текстом заявил, что «Армения может уйти с орбиты России и поставить под сомнение свое существование, двигаясь в сторону Запада».
Тем не менее депутат от правящей партии, председатель комитета по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян назвал заявление Галузина «непонятным и странным».
Замминистра иностранных дел России, говоря о «геополитических колебаниях» Армении и намерениях выйти из ОДКБ, предупредил, что «такая политика может привести к потере независимости».
«Часто звучат заявления о том, что ОДКБ и Россия могут потерять Армению в нынешней ситуации. Я думаю, что надо говорить не о возможных потерях России или ОДКБ, а о том, что, с одной стороны, увлечение западными факторами, с другой стороны, колебания, выходить из ОДКБ или нет, могут привести к потере идентичности и независимости Армении», — заявил Галузин.
Однако высокопоставленный российский дипломат не уточнил, что он имел в виду, когда говорил об угрозе «утраты идентичности и независимости» Армении.
Поэтому неизвестно, потеряет ли Армения свою независимость, попав в зависимость от Запада, или же Россия накажет Армению за свою нынешнюю политику и прекратит ее существование как государственного образования. Видимо, депутату Ханданяну было непонятно, какой из этих двух сценариев имеет в виду Галузин.
«Армения пытается углублять свои отношения со своими многочисленными партнерами, и мы идем по пути диверсификации наших отношений в сфере безопасности и экономики, обеспечения многообразия, и именно этот путь будет способствовать обеспечению безопасности, независимости и суверенитета Армении», — сказал Ханданян.
Депутат добавил, что перед Арменией не стоит выбор: выходить из ОДКБ или нет. Наоборот, сама ОДКБ (читай: Россия, ред.) стоит перед выбором, как строить свои отношения с Арменией.
«Я думаю, что этот выбор стоит не перед Арменией, а перед ОДКБ, и Армения очень четко выразила свою позицию относительно своих отношений с ОДКБ и указала на все проблемы и опасения, которые у нас есть в отношениях», — подчеркнул Ханданян.
Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян заявил журналистам в Ростове, что официальный Ереван не думает о выходе из ОДКБ.
«Армения является членом ОДКБ и продолжает оставаться в этой структуре», — сказал посол.
Однако очевидно, что Армения уже давно бойкотирует все заседания ОДКБ и не участвует в ее деятельности. Более того, Армения до сих пор не подписала документы последнего Минскогоо саммита ОДКБ, в котором она так и не приняла участие, что обсулавливает бойкот деятельности организации.
Хотя МИД России использует все более жесткую риторику в отношении Армении, политические круги этой страны по-прежнему считают, что нынешняя напряженная ситуация между Москвой и Ереваном носит временный характер.
«Между Арменией и Россией есть сложности, но стороны пытаются их решать», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связях с соотечественниками Казбек Тайсаев.
По данным армянских СМИ, Тайсаев посетил Ереван для участия в открытии бюста армянского разведчика Геворка Варданяна. Делегацию, в которую он входил, возглавил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов тоже прокомментировал Alpha News отношения России и Армении, а также роль Запада в регионе Южного Кавказа.
По его мнению, «оторвать Армению от России практически невозможно».
«Армения входит в ОДКБ, на территории Армении дислоцированы российские военнослужащие, у которых вполне конкретные задачи. Между лидерами наших стран есть диалог, и этот диалог позволяет решать те проблемы, те недопонимания, которые возникают. Я считаю, что оторвать Армению от России практически невозможно, если мы говорим про какой-то долгосрочный процесс», — отметил российский сенатор.
Он добавил, что Западу не нравится, что Россия играла и играет на Южном Кавказе важнейшую стабилизирующую роль.
Но, по словам российского сенатора, Россию «хотят вытолкнуть из региона», используя для этого и «определенных политиков» в Армении, и определенных общественных деятелей.
«Но это не большинство, это точно не доминирующая часть ни истеблишмента в Армении, ни общественного мнения в Армении тем более. Но, к сожалению, такие отдельные фигуры есть. Абсолютно прав секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, говоря, что Запад пытается помешать урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Западным политикам абсолютно плевать, им важно играть антироссийскую партию в различных стратегически важных для мировой безопасности регионах», — подчеркнул Долгов.