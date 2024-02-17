Китай за политическое решение конфликта в Украине

Пекин выступает за политическое урегулирование военного конфликта в Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Китай придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продает летальное оружие ни в зону конфликта, ни сторонам конфликта", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР. Китайский министр изложил украинскому коллеге принципиальную позицию Пекина по украинскому вопросу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении конфликта и скорейшем восстановлении мира. "Даже если есть лишь проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", - сказал Ван И.