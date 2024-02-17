Лидер британской оппозиции ответил Трампу

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил европейским политикам, что в случае избрания премьером будет всецело поддерживать союзников в усилении роли НАТО, и раскритиковал заявления бывшего президента США Дональда Трампа по этому поводу. Об этом Стармер, имеющий все шансы стать премьером по итогам выборов в парламент в 2024 году, заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

"Я ясно заявил политическим лидерам, что Великобритания при моем руководстве всегда будет поддерживать союзников, даже если другие угрожают так не делать", - сообщил он на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как замечает газета, эти заявления стали ответом Стармера на угрозы Трампа не защищать союзников по НАТО в случае неуплаты взносов на коллективную оборону в альянсе.

"Мы должны заново строить, обновлять и снабжать, а не разделять и угрожать. Недобросовестная политика угрожает нашей безопасности", - сказал Стармер.